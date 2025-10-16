На Солнце произошла четвертая за сутки мощная вспышка

На Солнце зафиксирована четвертая за сутки вспышка предпоследнего по мощности класса М. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышка M1.3 произошла в 17:08 по московскому времени и длилась 33 минуты.
«16 октября в 17:08 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246 (N21W65) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 33 минуты», — говорится в сообщении института. Его приводит ТАСС. В тот же день были зафиксированы еще три вспышки — M2.7, M2.4 и M1.1 — также в группе пятен 4246.
Вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X, при этом мощность каждого следующего класса увеличивается в 10 раз. Класс M — предпоследний по мощности. Такие события могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые способны вызывать магнитные бури на Земле.
За последние три месяца уровень солнечной активности увеличился на 70%, достигнув показателей начала 2024 года. По прогнозам ученых, второй пик активности возможен в конце этого года или в начале следующего. Анализ прошлых циклов показывает, что максимумы обычно повторяются каждые полтора-два года. Особое внимание специалистов приковано к осеннему периоду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.