Брижит Бардо угодила в больницу

Знаменитая французская актриса и защитница животных Брижит Бардо находится в больнице Тулона уже три недели и перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. Об этом сообщает французское издание со ссылкой на собственные источники.
«Французская актриса Брижит Бардо госпитализирована уже на протяжении трех недель и перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием»,— передает информацию издание Nice-Matin. По информации издания, 90-летняя актриса была госпитализирована в медицинское учреждение в Тулонe, где ей провели хирургическое вмешательство. Точный диагноз и детали состояния здоровья Бардо не раскрываются.
Брижит Бардо — знаковая фигура французской и мировой культуры. Она достигла всемирной славы в 1950-1960-х годах, став не просто кинозвездой, а настоящим секс-символом своей эпохи. Ее амплуа «секс-бомбы» с образом прекрасной, раскрепощенной и своенравной девушки принесло ей огромную популярность в таких фильмах, как «И Бог создал женщину» (1956). Однако ее творческая биография не ограничилась актерской профессией. Бардо также проявила себя как певица, фотомодель и писательница.
Вторую половину своей жизни Брижит Бардо посвятила активной защите прав животных. С начала 1970-х годов, оставив кинематограф, она полностью переключила свое внимание на благотворительность. Став убежденной активисткой, она основала и возглавила собственную организацию — «Фонд Брижит Бардо», который ведет борьбу с жестоким обращением с животными и по сей день. Ее резкие и принципиальные высказывания на эту тему часто вызывают общественный резонанс, что не мешает ей оставаться одним из самых влиятельных голосов в движении за этичное отношение к животным.
