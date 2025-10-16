«Урал» вылетел из Кубка России

ФК «Урал» из Екатеринбурга вылетел из Кубка России, уступив «Факелу». Матч проходил на поле соперников в Воронеже. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол был вначале второго тайма на 51-й минуте. Мяч в ворота «Урала» забил полузащитник команды Нури Абдоков. «Шмели» попытались отыграться, но все атаки оказались безрезультатны.
Ранее «Урал» сыграл вничью с «Ротором» в матче Первой лиги. До этого команда одержала победу над «Уфой» в десятом туре. Сейчас екатеринбуржцы занимают четвертую строчку.
