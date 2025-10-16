«Урал» вылетел из Кубка России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Урал» также отстает от «Факела» по итогам Первой лиги
«Урал» также отстает от «Факела» по итогам Первой лиги Фото:

ФК «Урал» из Екатеринбурга вылетел из Кубка России, уступив «Факелу». Матч проходил на поле соперников в Воронеже. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол был вначале второго тайма на 51-й минуте. Мяч в ворота «Урала» забил полузащитник команды Нури Абдоков. «Шмели» попытались отыграться, но все атаки оказались безрезультатны.

Ранее «Урал» сыграл вничью с «Ротором» в матче Первой лиги. До этого команда одержала победу над «Уфой» в десятом туре. Сейчас екатеринбуржцы занимают четвертую строчку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ФК «Урал» из Екатеринбурга вылетел из Кубка России, уступив «Факелу». Матч проходил на поле соперников в Воронеже. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол был вначале второго тайма на 51-й минуте. Мяч в ворота «Урала» забил полузащитник команды Нури Абдоков. «Шмели» попытались отыграться, но все атаки оказались безрезультатны. Ранее «Урал» сыграл вничью с «Ротором» в матче Первой лиги. До этого команда одержала победу над «Уфой» в десятом туре. Сейчас екатеринбуржцы занимают четвертую строчку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...