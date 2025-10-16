Незаконная добыча ископаемых обошлась пермской компании в 9 миллионов рублей

Суд обязал недропользователей возместить ущерб
Суд обязал недропользователей возместить ущерб

Арбитражный суд Пермского края обязал компанию выплатить более 9 миллионов рублей за незаконную добычу общераспространенных полезных ископаемых. Ущерб недрам выявлен в ходе проверки природоохранной прокуратуры, сообщили в краевом надзорном ведомстве. 

«По итогам проверки Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры коммерческая организация возместит ущерб, причиненный незаконной добычей полезных ископаемых. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск министерства природных ресурсов региона и обязал компанию выплатить более 9 миллионов рублей в бюджет», — указано на сайте региональной прокуратуры. 

Прокурорская проверка выявила факт незаконной добычи полезных ископаемых на территории Пермского края, в результате которой недрам причинен значительный ущерб. По данному факту в адрес руководителя организации и в краевое министерство природных ресурсов были внесены представления, а материалы направлены в правоохранительные органы.

Хотя возбужденное по факту нарушений уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, меры прокурорского реагирования позволили инициировать взыскание причиненного ущерба в гражданском порядке. Исполнение судебного решения о взыскании 9 млн рублей будет проконтролировано после его вступления в законную силу.

