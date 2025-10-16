Военкор Иван Зуев погиб при выполнении задания в зоне СВО

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение. Об этом сообщают СМИ.
«В Запорожской области при выполнении редакционного задания погиб военкор РИА Новости Иван Зуев. Трагедия произошла в результате удара украинского беспилотника. В том же инциденте получил серьезное ранение другой сотрудник агентства — Юрий Войткевич», — передает РИА Новости.
Иван Зуев работал в РИА Новости несколько лет, его профессиональные достижения были отмечены ведомственными и государственными наградами. В марте 2025 года ему была объявлена благодарность президента России.
Юрий Войткевич — опытный журналист, длительное время работающий в РИА Новости. Он неоднократно освещал вооруженные конфликты в горячих точках и награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Коллектив медиагруппы «Россия сегодня» выразил соболезнования родным и близким погибшего журналиста. Вместе с тем коллектив пожелал скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу.
