Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп договорились о проведении личной встречи в столице Венгрии — Будапеште. Об этом сообщил американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social. Страна активно выражает протест Киеву в рамках его желания вступить в Евросоюз, а также призывает к скорому завершению текущего конфликта.
Как отмечают источники, телефонные переговоры между лидерами двух государств продолжались около двух часов. На следующую неделю запланировано проведение высокоуровневых переговоров между советниками Путина и Трампа. Первая часть консультаций пройдет на территории Штатов под председательством государственного секретаря Марко Рубио, а также других представителей, имена которых будут объявлены позднее. Точное место проведения встречи пока не определено и будет сообщено дополнительно. По завершении переговоров в США планируется организация личной встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Венгрии. Ожидается, что в ходе переговоров в Будапеште стороны обсудят возможные пути урегулирования конфликта на территории Украины. Что известно о Венгрии как стране — в материале URA.RU.
История становления государства
Будапешт — это продукт бурной истории Центральной Европы, город, который неоднократно оказывался в эпицентре великих событий. Рождение города начинается не с венгров, а с кельтского поселения Аквинк, которое римляне превратили в столицу провинции Нижняя Паннония.
После опустошительного монгольского нашествия 1241 года король Бела IV повелел возвести на Крепостной горе укрепленный замок, что положило начало Буде как королевской столице Венгрии. Золотым веком стало правление короля Матьяша Корвина в XV веке, когда Буда (на тот момент Буда и Пешт были отдельными государствами) стала одним из центров европейского Ренессанса. В 1541 году город пал под натиском Османской империи и на 145 лет погрузился в восточную культуру. Турки оставили после себя не только разрушения, но и уникальное наследие — знаменитые купальни (Рудаш, Кирай), а также культуру потребления кофе и паприки. В 1686 году Буда была отвоевана войсками Священной лиги под руководством Габсбургов, и началась новая эпоха — эпоха барокко и масштабного строительства.
Ключевой момент в истории города наступил 17 ноября 1873 года, когда три отдельных города — Буда, Обуда и Пешт — официально объединились в один, получив имя Будапешт. В рамках Австро-Венгерской монархии город пережил невиданный расцвет: были построены великолепные проспекты (включая внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО проспект Андраши), возведено грандиозное здание Парламента и запущено первое в континентальной Европе метро. XX век стал для Будапешта временем тяжелых испытаний. Он стал свидетелем революции 1956 года, а во время Второй мировой войны в городе произошла одна из самых кровопролитных осад, превратившая его центральные районы в руины. Освобождение в 1945 году советскими войсками на десятилетия определило его место в социалистическом лагере, но даже в этот период Будапешт сохранял ауру «самого веселого барака» в Восточной Европе.
О стране и ее достопримечательностях
Площадь Венгрии составляет 93 036 квадратных километров. Государство — унитарная парламентская республика. Она подразделяется на 20 административно-территориальных единиц, 19 из которых — медье, и один — город республиканского подчинения, приравненный к медье.
Страна может по праву считать одной из своих главных достопримечательностей столицу — Будапешт, нередко называемую «Королевой Дуная» и признанную одной из красивейших в мире. На территории страны расположено крупнейшее в Центральной Европе озеро Балатон, которое часто называют пресноводным морем. Этот регион пользуется популярностью у семей с детьми, молодежи и поклонников активного отдыха на воде.
Гора Токай, считающаяся легендарной для венгерского виноделия, известна своими уникальными виноградниками, подземными пещерами и винными погребами, которые уже более пяти столетий привлекают внимание ценителей благородных напитков. Благодаря наличию более 500 термальных источников, обладающих исключительными целебными свойствами, именно в Венгрии зародилась известная сказка о живой воде. Кроме того, многообразие форм народного искусства, а также традиционные парады конной езды ежегодно привлекают в страну тысячи туристов.
Архитектурное наследие Венгрии впечатляет: роскошные дворцы, старинные замки и крепости, величественные церкви и бастионы поражают своим великолепием. Здесь западный ассортимент товаров гармонично сочетается с доступными восточными ценами, а современные деловые кварталы соседствуют с архитектурой, напоминающей о восточных сказках, в частности о легенде об Алладине.
География
Венгрия занимает территорию в Центральной Европе, располагаясь в пределах Карпатского бассейна. Протяженность страны с севера на юг достигает 268 километров, а с востока на запад — 528 километров. На севере Венгрия граничит со Словакией, на северо-востоке — с Украиной, на восточных рубежах — с Румынией, на юге — с Сербией (являющейся частью государства Новая Югославия), а также с Хорватией и Словенией, а на западе — с Австрией. Общая площадь государства составляет 93 030 квадратных километров.
Северные регионы страны характеризуются наличием отрогов Альп и самой высокой точки Венгрии — горы Кекеш, высота которой составляет 1 015 метров. На западе расположены невысокие горные массивы Мешек и Баконь, а также крупнейшее озеро Центральной Европы — Балатон, площадь водоема составляет 590 квадратных километров. Кроме того, Балатон является самым теплым озером данного региона.
Особое внимание привлекают Северо-Боршодские карстовые горы, известные своей системой пещер Аггтелек. На территории Венгрии встречается значительное количество горячих источников, происхождение которых частично связано с поствулканической активностью.
Экономика
Венгрия представляет собой государство с умеренно развитой промышленно-аграрной экономикой, где рыночные реформы практически завершены. Экономика страны ориентирована преимущественно на экспорт машиностроительной продукции и других промышленных товаров. Ключевым внешнеторговым партнером Венгрии остается Германия, на которую в 2006 году приходилось свыше четверти всего товарооборота страны. Крупнейшей финансовой организацией Венгрии является OTP Bank, который также располагает дочерней структурой в России. Официальной валютой государства служит венгерский форинт, а разменной монетой — филлер.
Среди преимуществ венгерской экономики отмечаются успешный переход к устойчивой рыночной модели, низкий уровень инфляции (3,2%), членство в едином рынке Европейского союза, стабильные темпы экономического роста и относительно невысокий государственный долг. В условиях значительного снижения безработицы и острого дефицита рабочей силы рост заработной платы, по данным 2019 года, не сдерживался даже при замедлении экономического развития.
В то же время, к уязвимым сторонам экономики относят ограниченные природные ресурсы. Одной из наиболее острых проблем, как и в других странах — новых членах ЕС, остается нарастающий дефицит трудоспособного населения и увеличение доли пенсионеров, что связано с низкой рождаемостью и высокой эмиграцией в более благополучные государства Евросоюза. Эти факторы вынуждают работодателей повышать заработные платы, что ведет к разрыву между темпами роста производительности труда и уровнем оплаты.
Население, язык и религия
Венгры составляют приблизительно 95% от общего числа жителей страны. Всего, по данным на 2024 год, в государстве проживает 9 603 634 человек. Кроме них, на территории республики живут представители таких национальных меньшинств, как цыгане, немцы, словаки, сербы, хорваты и румыны.
Официальным языком государства признан венгерский, относящийся к финно-угорской языковой группе. Среди религиозных организаций, действующих в республике, крупнейшей и наиболее влиятельной является Римско-католическая церковь, к которой принадлежит около 70% верующего населения.
Климат региона
Климат Венгрии относится к умеренно континентальному типу. Годовая средняя температура колеблется в пределах от +9 до +11 градусов Цельсия. Летний период, как правило, отличается высокой температурой: среднее значение в июле составляет примерно +25 градусов. Зимы в стране непродолжительные и относительно мягкие, при этом средняя температура января достигает -1 градуса. Весна и осень в Венгрии выделяются своей длительностью и теплом; эти времена года считаются наиболее благоприятными благодаря устойчивой мягкой и солнечной погоде, сохраняющейся в течение продолжительного времени.
Критика Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что установить мир на Украине не удается прежде всего из-за позиции руководства Евросоюза, которое, по его словам, подталкивает лидера Украины Владимира Зеленского к продолжению вооруженного противостояния. По мнению Орбана, если бы западные страны выступали единым фронтом, конфликт давно мог бы быть урегулирован.
Будапешт предлагал Европейскому союзу и России начать диалог о формировании новой архитектуры безопасности в Европе, при этом украинский вопрос, по мнению Орбана, не должен быть центральным на таких переговорах. Премьер неоднократно подчеркивал, что урегулировать ситуацию на Украине возможно исключительно в результате прямых переговоров между Москвой и Вашингтоном, а Европа утратила возможность выступить посредником, поскольку не сумела добиться выполнения Минских соглашений.
Орбан объяснял свою критику в адрес Зеленского тем, что, как он выразился, «венгры не желают жертвовать жизнями ради Украины». Будапешт последовательно выступает против вступления Киева в Евросоюз и НАТО, а также против продолжения боевых действий. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Виктор Орбан встал на антиукраинскую позицию. «Политика Виктора, к сожалению, антиукраинская. И антиевропейская», — сказал украинский лидер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.