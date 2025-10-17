Telegraph: встреча Трампа и Путина в Будапеште станет ударом для ЕС

Встреча Путина и Трампа в Будапеште укрепит позицию Венгрии
Встреча Путина и Трампа в Будапеште укрепит позицию Венгрии
Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште

Запланированная встреча президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом в Будапеште станет значительным вызовом для Европейского союза. Об этом пишет британское издание The Telegraph. В материале отмечается, что позиция Венгрии укрепится в Евросоюзе.

«Это станет ударом для тех в ЕС, кто надеялся, что Орбана сможет сместить (лидер оппозиционной партии „Тиса“ — прим. URA.RU) Петер Мадьяр, консерватор, выступающий за членство в ЕС, который, согласно опросам, опережает старейшего лидера блока», — отмечается в материале The Telegraph.

По информации источников The Telegraph, подготовка к саммиту идет в ускоренном режиме. Ожидается, что встреча Путина и Трампа может состояться уже в ближайшее время — точная дата будет объявлена после окончательного согласования деталей. Эксперты отмечают, что участие Орбана в качестве посредника укрепит его позиции внутри Венгрии и усложнит попытки Евросоюза оказать на него давление.

Как пояснил помощник президента России Юрий Ушаков, ключевым пунктом переговоров лидеров станет урегулирование украинского кризиса. По данным Ушакова, особое внимание в ходе подготовки встречи уделяется поиску решений, которые могли бы способствовать снижению напряженности и поиску компромисса между Москвой и Вашингтоном. Пресс-служба правительства Венгрии подтвердила, что Виктор Орбан занимается организацией диалога и поддерживает контакт с обеими сторонами.

