На одной из парковок Екатеринбурга жители заметили редкий кроссовер от Mercedes. В мире таких всего 50 штук. Модель G63 AMG Venuum Mastodon сделана вручную под заказ владельца. Фотографией иномарки поделились очевидцы в интернете.
Модель выделяется на фоне обычного G63 усиленной подвеской, уникальным обвесом, сделанным вручную, а также высокопроизводительными тормозами. В данной версии также под заказ сделана внутренняя обделка. Приписка «Venuum» обозначает компанию, которая занимается выпуском кастомных обвесов на машину. Всех их заказы выполняются индивидуально. Цена такого авто начинается от 70 миллионов рублей.
Появление редких и дорогих автомобилей в Екатеринбурге фиксируется не впервые. Ранее горожане замечали тюнингованный Rolls-Royce Cullinan Series 2 с обвесом от Brabus, а также эксклюзивные Brabus Rocket GTS и Brabus Crawler 900.
