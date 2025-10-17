У иноагента Смольянинова* нашлись долги в России

Актера Артура Смольянинова (внесен в перечень террористов и экстремистов, признан в России иностранным агентом) дважды оштрафовали в Москве за уклонение от оплаты автомобильных штрафов. Как следует из материалов мирового суда района Коньково, решения были вынесены в октябре 2025 года после рассмотрения административных протоколов, составленных в отношении артиста за неуплату ранее назначенных взысканий.
По информации из судебных документов, в феврале 2025 года Смольянинов был оштрафован на 3 тысячи рублей за несоблюдение порядка внесения платы за проезд по платной трассе, а также на 5 тысяч рублей — за неуплату за размещение автомобиля на платной парковке в Москве. Поскольку штрафы не были погашены в установленный срок, в отношении актера были составлены протоколы по статье КоАП РФ об уклонении от исполнения административного наказания. «Судебный участок мирового судьи района Коньково привлек Смольянинова к ответственности и назначил наказание в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа», — пишет РИА Новости, ссылаясь на документы.
В результате, как указано в документах, Смольянинову назначили штрафы в размере 6 и 10 тысяч рублей по каждому из эпизодов. При этом не уточняется, какое транспортное средство фигурировало в делах и кто находился за рулем в момент совершения правонарушений. Из материалов также следует, что еще один аналогичный протокол в отношении актера будет рассмотрен мировым судьей 5 ноября.
Смольянинов заочно арестован в России по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ и возбуждении ненависти либо вражды с использованием интернета. Он объявлен в международный розыск.
*Артур Смольянинов внесен Минюстом РФ в список террористов и экстремистов;
**Артур Смольянинов внесен в перечень иноагентов в России.
