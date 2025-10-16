16 октября 2025

Финальный этап: на стадионе «Юность» в Перми завершают благоустройство

Стадион «Юность» в Перми готов на 95%
Реконструкция пермского стадиона «Юность» выполнена на 95%. Сейчас ведутся работы по благоустройству территории, сообщает региональное министерство строительства. 

«В Перми реконструкция стадиона „Юность“ близится к завершению. Готовность объекта уже достигла 95%. Все основные строительные работы выполнены, и сейчас подрядчик занимается благоустройством территории и пуско-наладочными работами. Следующим этапом станет итоговая проверка инспекцией государственного строительного надзора», — говорится на странице министерства во «ВКонтакте».

«Скоро спортсмены и жители смогут оценить современный комплекс, который будет использоваться круглогодично», — добавили в ведомстве. 

Реконструкция проходит в рамках краевой программы «Пермь-300» и при поддержке Фонда «Газпрома». Работы выполняет ГК «Кинетика». Напомним, ввести объект в эксплуатацию планировалось до конца лета.

Реконструкция проходит в рамках краевой программы «Пермь-300» и при поддержке Фонда «Газпрома». Работы выполняет ГК «Кинетика». Ввести объект в эксплуатацию планировалось в конце лета-начале осени. Позднее начнется капремонт дворца спорта «Орленок». Проект разработают к октябрю 2025 года.

