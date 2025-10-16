Финальный этап: на стадионе «Юность» в Перми завершают благоустройство

Реконструкция пермского стадиона «Юность» выполнена на 95%. Сейчас ведутся работы по благоустройству территории, сообщает региональное министерство строительства.
«В Перми реконструкция стадиона „Юность“ близится к завершению. Готовность объекта уже достигла 95%. Все основные строительные работы выполнены, и сейчас подрядчик занимается благоустройством территории и пуско-наладочными работами. Следующим этапом станет итоговая проверка инспекцией государственного строительного надзора», — говорится на странице министерства во «ВКонтакте».
«Скоро спортсмены и жители смогут оценить современный комплекс, который будет использоваться круглогодично», — добавили в ведомстве.
Реконструкция проходит в рамках краевой программы «Пермь-300» и при поддержке Фонда «Газпрома». Работы выполняет ГК «Кинетика». Ввести объект в эксплуатацию планировалось в конце лета-начале осени. Позднее начнется капремонт дворца спорта «Орленок». Проект разработают к октябрю 2025 года.
