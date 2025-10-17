Конгрессвумен США Анна Паулина Луна призвала американцев молиться за мир после телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом политик написала в социальной сети X, подчеркнув важность поддержки переговорного процесса между лидерами. По ее словам, многие склонны к эскалации, однако Трамп выступает за мирное урегулирование.
«Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и молитесь за президента, пока он руководит этим процессом. Многие хотят войны. Он же — нет. Мир», — написала конгрессвумен в своем аккаунте.
Трамп заявил, что после разговора с Владимиром Путиным пришел к выводу: третьей мировой войны из-за ситуации на Украине не будет, напоминает RT. По данным британского издания Telegraph, возможная встреча Путина и Трампа в Будапеште может стать серьезным вызовом для Евросоюза. Журналисты отмечают, что переговоры между лидерами России и США воспринимаются в ЕС как угроза единству блока и его позиции по украинскому вопросу.
