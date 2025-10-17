В США выступили с важным заявлением после разговора Путина и Трампа

Конгрессвумен Луна призвала молиться о мире после разговора Путина и Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Путина и Трампа в Будапеште может стать серьезным вызовом для ЕС, считают в США
Встреча Путина и Трампа в Будапеште может стать серьезным вызовом для ЕС, считают в США Фото:
новость из сюжета
Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна призвала американцев молиться за мир после телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом политик написала в социальной сети X, подчеркнув важность поддержки переговорного процесса между лидерами. По ее словам, многие склонны к эскалации, однако Трамп выступает за мирное урегулирование.

«Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и молитесь за президента, пока он руководит этим процессом. Многие хотят войны. Он же — нет. Мир», — написала конгрессвумен в своем аккаунте.

Трамп заявил, что после разговора с Владимиром Путиным пришел к выводу: третьей мировой войны из-за ситуации на Украине не будет, напоминает RT. По данным британского издания Telegraph, возможная встреча Путина и Трампа в Будапеште может стать серьезным вызовом для Евросоюза. Журналисты отмечают, что переговоры между лидерами России и США воспринимаются в ЕС как угроза единству блока и его позиции по украинскому вопросу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Конгрессвумен США Анна Паулина Луна призвала американцев молиться за мир после телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом политик написала в социальной сети X, подчеркнув важность поддержки переговорного процесса между лидерами. По ее словам, многие склонны к эскалации, однако Трамп выступает за мирное урегулирование. «Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и молитесь за президента, пока он руководит этим процессом. Многие хотят войны. Он же — нет. Мир», — написала конгрессвумен в своем аккаунте. Трамп заявил, что после разговора с Владимиром Путиным пришел к выводу: третьей мировой войны из-за ситуации на Украине не будет, напоминает RT. По данным британского издания Telegraph, возможная встреча Путина и Трампа в Будапеште может стать серьезным вызовом для Евросоюза. Журналисты отмечают, что переговоры между лидерами России и США воспринимаются в ЕС как угроза единству блока и его позиции по украинскому вопросу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...