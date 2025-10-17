Куда лучше вкладывать сбережения

Банк России призвал граждан отказаться от вложений в иностранные финансовые инструменты из-за риска санкций. Об этом рассказала директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. По ее словам, для россиян, получающих доходы в рублях и ведущих расходы в национальной валюте, разумнее всего держать сбережения в рублевых инструментах.
«Универсального рецепта на все случаи жизни нет. Мы считаем, что несмотря на снижение ставок, они выше инфляции, и депозиты в рублях остаются привлекательными. Если вкладываться в валютные инструменты, то возникают валютные риски, связанные с возможными колебаниями валюты. Совсем не рекомендуем вкладываться в инструменты иностранных рынков, потому что здесь есть санкционные риски для российских граждан», — заявила Данилова в беседе с РИА Новости. Она подчеркнула, что депозиты в рублях остаются привлекательными даже на фоне снижения ставок, поскольку они по-прежнему превышают уровень инфляции.
В Банке России пояснили, что санкционные ограничения могут привести к блокировке зарубежных активов и ограничению доступа к средствам на иностранных счетах. Подобные меры были введены против граждан РФ и российских компаний после 2022 года. Представитель регулятора добавила, что россиянам, решившим инвестировать, следует тщательно оценивать валютные риски и помнить о возможности резких изменений курсов. По данным ЦБ, на российском рынке продолжает сохраняться высокий интерес к депозитам и облигациям в рублях, что, по мнению ведомства, обеспечивает гражданам относительную финансовую стабильность.
