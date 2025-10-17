Пострадавшим от задержек рейсов в РФ готовят приятный сюрприз

Пассажиры российских поездов смогут рассчитывать на бесплатное питание, проживание и другие услуги при задержке поездов из-за атак беспилотников, диверсий, непогоды и иных нештатных ситуаций. Соответствующий законопроект, подготовлен депутатами и будет внесен в госдуму.
«До сих пор в законе нет норм, которые гарантировали бы комфортные условия для пассажиров опаздывающих поездов, хотя все это уже есть у авиаперевозчиков. Поэтому мы предлагаем закрепить на законодательном уровне перечень обязательных услуг, которые перевозчик обязан предоставлять пассажирам в случае задержки поездов», — заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий изданию «Ведомости». Особое внимание планируется уделять наиболее уязвимым категориям граждан: инвалиды, пассажиры с детьми.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что новые правила могут вступить в силу с 1 марта 2026 года. В документе прописано, что прохладительные напитки должны предоставляться пассажирам при ожидании поезда более трех часов, а горячее питание — если задержка превышает четыре часа. Кормить пассажиров предлагается каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью. В случае задержки поезда более восьми часов днем и более шести часов ночью, перевозчик будет обязан предоставить бесплатную гостиницу с трансфером и хранением багажа.
В партии «Единая Россия» подчеркнули, что инициатива потребует дополнительных расходов со стороны железнодорожных компаний. По этой причине законопроект не будет принят без согласования с бизнесом. Эксперты, опрошенные «Известиями», также прогнозируют, что новые требования могут привести к росту цен на билеты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.