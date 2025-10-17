Россиян предупредили о новой схеме мошенников с газовым оборудованием

Россиян предупредили о новой схеме мошенников
Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян под предлогом оформления документов на техническое обслуживание газового оборудования. Схема связана с изменениями в законодательстве, вступившими в силу в 2023 году, когда договоры на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) стали заключаться только со специализированными организациями. Об этом сообщается в материалах МВД.

«После ввода контактных данных на сайте появляется уведомление о якобы отправленном СМС, после чего мошенники перезванивают и просят продиктовать полученный код», — отмечается в материалах МВД, передает ТАСС. Далее преступники действуют по стандартной схеме. После получения кода на связь выходят якобы сотрудники правоохранительных органов или других официальных структур. Они сообщают жертве о якобы выявленной угрозе утраты денежных средств и требуют перевести деньги на «безопасный счет». Таким образом, граждане лишаются средств, считая, что защищают свои финансы.

В МВД уточняют, что новая схема основана на актуальных изменениях законодательства и вызывает доверие у граждан, особенно у пожилых и тех, кто недавно заключал или переоформлял договоры на обслуживание газового оборудования. В ведомстве рекомендуют проверять информацию о необходимости заключения подобных договоров, обращаться в официальные организации и не сообщать персональные данные и коды из СМС незнакомым лицам.

Кроме того, данным, приведенным в материалах МВД, лица, завладевшие взломанными аккаунтами, рассылают пользователям мессенджеров видеоролики, содержащие вредоносные файлы. Подобные файлы могут установить на мобильные устройства программное обеспечение для удаленного доступа к онлайн-банковским сервисам.

