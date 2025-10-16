Мошенники начали рассылать программы удаленного доступа к онлайн-банку

По информации, содержащейся в материалах МВД, с которыми ознакомился ТАСС, злоумышленники, получившие доступ к взломанным аккаунтам, распространяют среди пользователей мессенджеров файлы с видеозаписями, способные установить на мобильные устройства программы удаленного доступа к онлайн-банку.
«Мошенники со взломанных аккаунтов стали рассылать пользователям мессенджеров файлы с видео. Они устанавливают на мобильный телефон программу удаленного доступа к онлайн-банку», — передает ТАСС.
Как отмечается в документах, жертва получает сообщение от якобы знакомого, в котором содержится ссылка на видеоролик. После открытия этого файла на смартфоне запускается установка вредоносного программного обеспечения, благодаря которому мошенники получают возможность распоряжаться средствами на счетах пользователя и переводить их на свои электронные кошельки. Впоследствии выясняется, что страница отправителя была скомпрометирована.
Кроме того, согласно материалам МВД, злоумышленники рассылают вирусные программы, замаскированные под архивы с видеофайлами. Такие вирусы открывают мошенникам доступ к управлению мобильным устройством жертвы.
