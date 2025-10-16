Мошенники начали рассылать программы удаленного доступа к онлайн-банку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мошенники пытаются выманить информацию и деньги при помощи онлайн-банков
Мошенники пытаются выманить информацию и деньги при помощи онлайн-банков Фото:

По информации, содержащейся в материалах МВД, с которыми ознакомился ТАСС, злоумышленники, получившие доступ к взломанным аккаунтам, распространяют среди пользователей мессенджеров файлы с видеозаписями, способные установить на мобильные устройства программы удаленного доступа к онлайн-банку.

«Мошенники со взломанных аккаунтов стали рассылать пользователям мессенджеров файлы с видео. Они устанавливают на мобильный телефон программу удаленного доступа к онлайн-банку», — передает ТАСС.

Как отмечается в документах, жертва получает сообщение от якобы знакомого, в котором содержится ссылка на видеоролик. После открытия этого файла на смартфоне запускается установка вредоносного программного обеспечения, благодаря которому мошенники получают возможность распоряжаться средствами на счетах пользователя и переводить их на свои электронные кошельки. Впоследствии выясняется, что страница отправителя была скомпрометирована.

Кроме того, согласно материалам МВД, злоумышленники рассылают вирусные программы, замаскированные под архивы с видеофайлами. Такие вирусы открывают мошенникам доступ к управлению мобильным устройством жертвы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По информации, содержащейся в материалах МВД, с которыми ознакомился ТАСС, злоумышленники, получившие доступ к взломанным аккаунтам, распространяют среди пользователей мессенджеров файлы с видеозаписями, способные установить на мобильные устройства программы удаленного доступа к онлайн-банку. «Мошенники со взломанных аккаунтов стали рассылать пользователям мессенджеров файлы с видео. Они устанавливают на мобильный телефон программу удаленного доступа к онлайн-банку», — передает ТАСС. Как отмечается в документах, жертва получает сообщение от якобы знакомого, в котором содержится ссылка на видеоролик. После открытия этого файла на смартфоне запускается установка вредоносного программного обеспечения, благодаря которому мошенники получают возможность распоряжаться средствами на счетах пользователя и переводить их на свои электронные кошельки. Впоследствии выясняется, что страница отправителя была скомпрометирована. Кроме того, согласно материалам МВД, злоумышленники рассылают вирусные программы, замаскированные под архивы с видеофайлами. Такие вирусы открывают мошенникам доступ к управлению мобильным устройством жертвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...