В Пермском крае введен режим беспилотной опасности

В регионе объявили опасность БПЛА
В Пермском крае 17 октября введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает региональное министерство территориальной безопасности.
«В Пермском крае введен режим „Беспилотная опасность“. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности», — указано в telegram-канале министерства.
Граждан призывают сохранять спокойствие, быть внимательными и в случае необходимости звонить по номеру экстренных служб 112. Подробности о причинах введения режима и возможных ограничениях пока не сообщаются.
