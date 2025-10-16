16 октября 2025

В Пермском крае введен режим беспилотной опасности

В регионе объявили опасность БПЛА
В регионе объявили опасность БПЛА

В Пермском крае 17 октября введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает региональное министерство территориальной безопасности. 

«В Пермском крае введен режим „Беспилотная опасность“. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности», — указано в telegram-канале министерства.

Граждан призывают сохранять спокойствие, быть внимательными и в случае необходимости звонить по номеру экстренных служб 112. Подробности о причинах введения режима и возможных ограничениях пока не сообщаются.

