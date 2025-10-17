Ставки по вкладам в России неожиданно начали расти

В России крупные банки неожиданно начали увеличивать процентные ставки по депозитам. Об этом говорят данные финансовой отчетности.
«Крупнейшие банки РФ, в том числе ВТБ, МКБ и „Дом. РФ“ начали повышать ставки по депозитам. Повышение произошло до 15-16%», — передает газета «Коммерсант» со ссылкой на финансовые документы. Уточняется, что повышение ставок обусловлено конкуренцией за клиентов.
Ранее эксперты отмечали, что некоторые банки снижали ставки по накопительным счетам раньше обещанного срока, что вызывало недовольство клиентов и подрывало доверие к финансовым учреждениям. В таких случаях специалисты рекомендовали выбирать срочные вклады с фиксированной ставкой. Несмотря на общую тенденцию к снижению ставок, в сентябре ряд крупных банков уже предлагали повышенные проценты по депозитам в рамках акций.
