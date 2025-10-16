16 октября 2025

Режим беспилотной опасности в Пермском крае снят

Режим беспилотной опасности снят
В Пермском крае снят режим беспилотной опасности, введенный утром 17 октября. Об этом в своем telegram-канале сообщает краевое министерство территориальной безопасности.

«В Пермском крае снят режим беспилотной опасности», — сообщает ведомство. Ранее сегодня утром минтербезопасности объявило о введении в регионе соответствующего режима.

Все оперативные службы находились в полной готовности. В ведомстве призывали граждан быть внимательными и не поддаваться панике.

