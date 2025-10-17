На Украине слышны взрывы

В Кривом Роге прогремели десятки взрывов на фоне воздушной тревоги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кривом Роге слышали десятки взрывов
В Кривом Роге слышали десятки взрывов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кривом Роге Днепропетровской области утром произошло более десяти взрывов. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

«Кривой Рог… Уже более десяти взрывов», — сообщил глава военной администрации. Об этом он написал в своем telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе в это время была объявлена воздушная тревога.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.

В ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре ВС РФ наносят удары по местам дислокации украинских войск, технике, объектам энергетики, оборонной промышленности, управления и связи. Как не раз подчеркивалось, мирные объекты целями российских военных не становятся. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кривом Роге Днепропетровской области утром произошло более десяти взрывов. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул. «Кривой Рог… Уже более десяти взрывов», — сообщил глава военной администрации. Об этом он написал в своем telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе в это время была объявлена воздушная тревога. ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника. В ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре ВС РФ наносят удары по местам дислокации украинских войск, технике, объектам энергетики, оборонной промышленности, управления и связи. Как не раз подчеркивалось, мирные объекты целями российских военных не становятся. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...