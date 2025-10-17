«Фирменный почерк нацистов»: Рогов прокомментировал удар ВСУ по военкорам РИА Новости

Владимир Рогов: Украина начала охоту за журналистами из-за страха правды
Рогов считает, что Киев охотится за журналистами, так как боится правды
Рогов считает, что Киев охотится за журналистами, так как боится правды Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Удар Украины по военкорам Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу — это фирменный почерк нацистов и попытка заставить замолчать людей, которые сообщают правду. Об этом заявил член Общественной палаты РФ от Запорожской области Владимир Рогов.

«Удар по журналистам — фирменный почерк нацистов и целенаправленная попытка боевиков (Владимира — прим. URA.RU) Зеленского заставить замолчать людей, говорящих и показывающих правду о происходящем на фронте», — сказал Рогов РИА Новости. Он добавил, что Киев боится, чтобы люди узнали правду, из-за чего и начали охотиться за журналистами.

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара беспилотника ВСУ. Второй журналист, Юрий Войткевич, получил тяжелое ранение. Профессионализм Зуева отмечали ведомственными и государственными наградами. В марте корреспонденту объявили благодарность президента России Владимира Путина. В агентстве заявили, что это уже третий случай гибели сотрудника редакции «от рук киевского режима». Подробнее — в материале URA.RU.

