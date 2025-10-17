Утром 17 октября 2025 года российские аэропорты вновь столкнулись с нарушениями в расписании. Пассажиры сообщают о задержках и отменах рейсов по ключевым направлениям — как внутренним, так и международным. Особенно сложная ситуация наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Новосибирске. URA.RU собрало актуальные данные на 8:00 мск — где фиксируются сбои и какие рейсы задержаны.
Москва, Шереметьево
Утром 17 октября аэропорт Шереметьево снова работает с перебоями. На онлайн-табло зафиксированы многочисленные задержки и отмены рейсов как по внутренним, так и по международным направлениям.
Среди вылетов — задерживаются самолеты в Ижевск, Казань, Нижнекамск, Уфу, Сочи, Владикавказ, Нижний Новгород, Махачкалу, Ургенч и Анталью. Полностью отменены рейсы в Самару и Нижнекамск.
По прилетам ситуация остается напряженной: с опозданием прибывают самолеты из Казани, Сочи, Екатеринбурга, Владивостока, Краснодара, Магадана, Уфы, Антальи, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Улан-Удэ, Белграда, Нового Уренгоя, Иркутска, Новосибирска, Красноярска, Омска, Перми, Стамбула, Еревана, Махачкалы, Санкт-Петербурга и Ижевска. Отменены прилеты из Самары и Нижнекамска.
Москва, Домодедово
Аэропорт Домодедово утром 17 октября также работает с перебоями. На онлайн-табло зафиксированы многочисленные задержки как по внутренним, так и по международным направлениям.
Среди вылетов — задержаны рейсы в Наманган, Ижевск, Батуми, Калининград, Сочи и Екатеринбург. По прилетам ситуация остается сложной: с опозданием идут самолеты из Сочи, Батуми, Благовещенска, Калининграда, Якутска, Улан-Удэ, Братска, Бишкека, Читы, Норильска, Иркутска, Куляба, Карши, Барнаула, Ижевска, Омска, Дубая, Оша, Новосибирска, Тель-Авива, Еревана, Антальи, Ташкента, Нячанга и Намангана.
Москва, Внуково
Утром 17 октября аэропорт Внуково продолжает работать с перебоями. На онлайн-табло зафиксированы как задержки, так и отмены рейсов. Среди вылетов — задержаны рейсы в Якутск, Дубай, Шарм-эль-Шейх, Душанбе и Хургаду. Также отменен рейс в Новый Уренгой. По прилетам ситуация остается напряженной: задерживаются самолеты из Тюмени, Калининграда, Антальи, Тбилиси, Астаны, Еревана, Шарм-эль-Шейха, Бодрума, Хургады, Уфы, Оша, Термеза, Певека и Душанбе. Один из рейсов в Новый Уренгой отменен.
Санкт-Петербург, Пулково
Утром 17 октября в аэропорту Пулково фиксируются перебои в расписании. По данным онлайн-табло, есть как задержки, так и отмены рейсов. Среди вылетов — задержаны рейсы в Уфу, Ереван и Пензу, отменен рейс в Тегеран. Задержки незначительные — до нескольких часов.
По прилетам ситуация сложнее: задержаны самолеты из Еревана, Тамбова (сильная задержка), Алматы, Оренбурга, Уфы, Самары, Красноярска, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Сургута, Оша, Стамбула, Шарм-эль-Шейха, Душанбе, Тбилиси, Антальи, Казани, Дубая, Минеральных Вод, Москвы и Краснодара. Отменены рейсы из Тегерана и Худжанда.
Сочи
Утром 17 октября в аэропорту Сочи зафиксированы многочисленные задержки и отмены рейсов. Особенно сложная ситуация по вылетам — часть направлений задерживается на несколько часов.
Среди вылетов — задержаны рейсы в Манаму, Анталью, Москву, Ижевск, Уфу, Ташкент, Тбилиси, Челябинск, Санкт-Петербург, Киров, Батуми, Казань, Ереван, Екатеринбург и Магнитогорск. Отменены рейсы в Стамбул и Тюмень. По прилетам также наблюдаются сбои: с опозданием прибывают самолеты из Махачкалы, Самарканда, Тель-Авива, Стамбула, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга, Ижевска, Ярославля, Ташкента, Антальи, Санкт-Петербурга, Барнаула, Норильска, Казани, Батуми, Уфы, Еревана, Кирова и Челябинска. Отменен рейс из Москвы.
Новосибирск, Толмачево
Утром 17 октября аэропорт Толмачево работает с отдельными сбоями. По вылетам зафиксированы задержки рейсов в Бишкек и Ош. На данный момент других изменений нет. По прилетам ситуация напряженнее — с опозданием идут самолеты из Сочи, Иркутска, Санкт-Петербурга, Астаны, Красноярска, Волгограда, Хабаровска, Читы, Пекина, Усть-Каменогорска, Норильска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Барнаула и Бангкока.
Самара, Курумоч
Утром 17 октября аэропорт Курумоч работает с заметными перебоями. По вылетам фиксируются значительные задержки рейсов в Анталью и Санкт-Петербург — ожидание составляет около восьми часов. Отменен рейс в Москву. Также задержаны вылеты в Новый Уренгой, Екатеринбург, Нижневартовск и еще один рейс в Анталью.
По прилетам ситуация аналогичная: с опозданием идут борты из Антальи и Санкт-Петербурга, отменен рейс из Москвы. Также задерживаются самолеты из Казани, Стамбула, Антальи, Душанбе и Шарм-эль-Шейха. Задержки в некоторых случаях достигают нескольких часов.
Атака беспилотников ночью 17 октября
Минобороны России сообщило, что в ночь с 16 на 17 октября системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников. С 23:00 до 7:00 было перехвачено и уничтожено 61 украинских беспилотника.
Наибольшее число дронов сбито над Республикой Крым — 32 единицы, еще 13 — над Ростовской областью, 6 — над акваторией Черного моря. Кроме того, 5 беспилотников уничтожено в Брянской области, по два — над Тульской областью и Московским регионом, один — над Курской областью.
