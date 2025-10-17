У фигурантов дела о гибели футболиста Ерошевича в Щелково прошли обыски

У фигурантов драки в Щелково, в которой погиб молодой футболист, прошли обыски
У фигурантов драки в Щелково, в которой погиб молодой футболист, прошли обыски

У фигурантов уголовного дела о гибели 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича в подмосковном Щелково прошли обыски. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования. Следственные действия проводились на основании судебных решений в жилищах подозреваемых.

«На основании судебных решений в жилищах фигурантов прошли обыски», — уточнил источник РИА Новости. Он добавил, что следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Трагедия произошла в августе 2025 года в городе Щелково Московской области. По данным Следственного комитета, группа приезжих мужчин напала на 20-летнего игрока любительского футбольного клуба «Русская община».

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения: после удара в челюсть Ерошевич упал на асфальт и получил тяжелую травму головы, однако избиение продолжилось до вмешательства очевидцев. Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии, через несколько дней он скончался в больнице.

Вечером 21 августа подмосковный главк МВД сообщил о задержании и аресте трех подозреваемых, когда футболист еще был жив. После его смерти квалификация уголовного дела была изменена: фигурантам теперь вменяется часть четвертая статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее был арестован четвертый участник нападения.

