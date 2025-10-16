Свердловчанке, полгода избивавшей 10-летнего сына, вынесли приговор

Первоуральский городской суд (Свердловская область) вынес приговор местной жительнице, которая в течение семи месяцев систематически жестоко избивала 10-летнего сына. Следующие несколько лет она пробудет в колонии, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Осужденной назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Иск прокуратуры о взыскании морального вреда в пользу несовершеннолетнего потерпевшего удовлетворен частично», — пояснили в инстанции. Женщину обвинили по п. «г» ч. 2 ст. 117 (истязание).
По данным следствия, с октября 2024-го по апрель 2025 года фигурантка издевалась над своим ребенком, ударяя по голове, шее, плечам и животу. В один из дней после очередного избиения мальчик выбежал из дома на улицу без верхней одежды в морозную погоду.
