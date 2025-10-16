16 октября 2025

Свердловчанке, полгода избивавшей 10-летнего сына, вынесли приговор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина частично признала вину
Женщина частично признала вину Фото:

Первоуральский городской суд (Свердловская область) вынес приговор местной жительнице, которая в течение семи месяцев систематически жестоко избивала 10-летнего сына. Следующие несколько лет она пробудет в колонии, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Осужденной назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Иск прокуратуры о взыскании морального вреда в пользу несовершеннолетнего потерпевшего удовлетворен частично», — пояснили в инстанции. Женщину обвинили по п. «г» ч. 2 ст. 117 (истязание).

По данным следствия, с октября 2024-го по апрель 2025 года фигурантка издевалась над своим ребенком, ударяя по голове, шее, плечам и животу. В один из дней после очередного избиения мальчик выбежал из дома на улицу без верхней одежды в морозную погоду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первоуральский городской суд (Свердловская область) вынес приговор местной жительнице, которая в течение семи месяцев систематически жестоко избивала 10-летнего сына. Следующие несколько лет она пробудет в колонии, рассказали в объединенной пресс-службе судов. «Осужденной назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Иск прокуратуры о взыскании морального вреда в пользу несовершеннолетнего потерпевшего удовлетворен частично», — пояснили в инстанции. Женщину обвинили по п. «г» ч. 2 ст. 117 (истязание). По данным следствия, с октября 2024-го по апрель 2025 года фигурантка издевалась над своим ребенком, ударяя по голове, шее, плечам и животу. В один из дней после очередного избиения мальчик выбежал из дома на улицу без верхней одежды в морозную погоду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...