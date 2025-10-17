Путин поздравил сотрудников RT с 20-летием телеканала

Президент России Владимир Путин поздравил телеканал RT с 20-летием. Глава государства не подозревал, что идея создания приобретет большой размах. Видеопоздравление опубликовано на сайте Кремля.
«Вы знаете, если по-честному сказать, когда сама идея создания RT возникла, я не подозревал, что она приобретет такой размах, такое качество и будет так развиваться. Я вас с этим поздравляю. Почему у меня были сомнения? Ну, потому что вписаться в сложившуюся систему мировых средств массовой информации непросто», — сказал президент.
По его словам, телеканал нашел особую нишу, так как журналисты работают несмотря на давление, запреты и санкции. Президент пожелал изданию действовать таким же образам — доносить до миллионом людей позицию по ключевым вопросам международной повестки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.