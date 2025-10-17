Путин поздравил сотрудников RT с 20-летием телеканала

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин подчеркнул, что вписаться в сложившуюся систему мировых СМИ непросто
Путин подчеркнул, что вписаться в сложившуюся систему мировых СМИ непросто Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил телеканал RT с 20-летием. Глава государства не подозревал, что идея создания приобретет большой размах. Видеопоздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Вы знаете, если по-честному сказать, когда сама идея создания RT возникла, я не подозревал, что она приобретет такой размах, такое качество и будет так развиваться. Я вас с этим поздравляю. Почему у меня были сомнения? Ну, потому что вписаться в сложившуюся систему мировых средств массовой информации непросто», — сказал президент.

По его словам, телеканал нашел особую нишу, так как журналисты работают несмотря на давление, запреты и санкции. Президент пожелал изданию действовать таким же образам — доносить до миллионом людей позицию по ключевым вопросам международной повестки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поздравил телеканал RT с 20-летием. Глава государства не подозревал, что идея создания приобретет большой размах. Видеопоздравление опубликовано на сайте Кремля. «Вы знаете, если по-честному сказать, когда сама идея создания RT возникла, я не подозревал, что она приобретет такой размах, такое качество и будет так развиваться. Я вас с этим поздравляю. Почему у меня были сомнения? Ну, потому что вписаться в сложившуюся систему мировых средств массовой информации непросто», — сказал президент. По его словам, телеканал нашел особую нишу, так как журналисты работают несмотря на давление, запреты и санкции. Президент пожелал изданию действовать таким же образам — доносить до миллионом людей позицию по ключевым вопросам международной повестки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...