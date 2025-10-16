16 октября 2025

Преподаватели и студенты пермского института помогут с культурой в колониях

Соглашение подписали краевой ГУФСИН и институт культуры
Студенты и преподаватели Пермского государственного института культуры будут привлечены к реализации проектов в колониях Прикамья. Соответствующее соглашение о взаимодействии подписали ректор вуза Людмила Дробышевская-Разумовская и начальник краевого ГУФСИН Леонид Мустайкин.

«Соглашение предполагает не только обмен знаниями и опытом, но и совместные культурные мероприятия, мастер-классы, лекции и другие формы взаимодействия. Предполагается, что студенты института будут проходить практику и стажироваться в ГУФСИН, что подготовит их к будущей работе», — уточнили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

Ректор вуза Людмила Дробышевская-Разумовская отметила, что видит в этом партнерстве огромные перспективы как для студентов, так и для преподавателей. «Это соглашение дает возможность внести институту свой вклад в реабилитацию осужденных через культуру», — подчеркнула она.

