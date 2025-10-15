Свиньи завоевывают свердловские города: где их больше всего

Поселок Сагру держит в страхе стадо кабанов, которое разоряет сады и огороды. Люди боятся выходить из домов и просят помощи у властей. Такого большого количества диких животных, пожалуй, еще не встречалось в свердловских населенных пунктах. URA.RU собрало самые интересные случаи, когда непрошеные гости являлись к уральцам.
Кабаны захватили Сагру
Нашествие кабанов в Сагре стало самым свежим и самым масштабным из этого списка. На днях несколько десятков этих диких животных промчалось по улицам поселка. Очевидцы сняли пугающие кадры и поделились ими с URA.RU. Они пожаловались, что незваные гости уничтожают урожай в близлежащих садах и написали обращение в департамент по охране животного мира.
«Мы уже целые сутки живем в кабаньей осаде, боимся ходить пешком. Престарелым людям и детям трудно добираться от электрички до СНТ и поселка — они постоянно опасаются возможных встреч с дикими кабанами. Надеемся, ни один человек не пострадает», — высказались сельчане.
Фермерские свиньи загадили Ревду
Другая резонансная история долгое время разворачивалась в Ревде. Правда, там орудовали не дикие, а домашние свиньи. Их держал местный фермер по кличке Ташкент. Его скотина почему-то предпочитала проводить время не в родном хлеву, а вольготно паслась на городском ландшафте. Свиньи вытаптывали клумбы, разоряли детские площадки, уничтожали чужой урожай, бросались под колеса авто и гадили где попало. Чиновники о проблеме знали, но поделать ничего не могли, так продолжалось несколько лет. Лишь недавно на Ташкента завели административное дело. Историю со свиньями взяли на контроль полиция, прокуратура, депутаты и Россельхознадзор.
Хряки сбежали от хозяйки в Нижнем Тагиле
Похожую историю наблюдали прошлым летом в Нижнем Тагиле — втором по величине городе Свердловской области. Там семейство хрюшек облюбовало для жизни микрорайон Гальянку, где разгуливало по улицам и газонам. Оказалось, что свиньи сбежали от нерадивой хозяйки, которой было некогда заниматься скотиной. Добродушные тагильчане привечали и подкармливали парнокопытных, они стали городским мемом. В итоге свинтусов удалось вернуть в родной хлев.
Лисята осваивали Академический район Екатеринбурга
Наведывались к уральцам и другие животные. Так, прошлым летом и осенью в Екатеринбурге было замечено нашествие лисиц. Чаще всего их видели в Академическом районе и на Уктусе. Они без опаски выбегали прямо к людям, соцсети пестрели фото и видео с пушистыми гостями. Знатоки объясняли, что это лисий молодняк осваивает новые территории, еще не понимая, что такое город, и чем он опасен. Поскольку эти животные являются переносчиками опасных болезней, горожанам советовали не приближаться к ним, не трогать и не кормить.
Лосята носились по жд путям в центре Екатеринбурга
А эта грустная история приключилась тоже в Екатеринбурге, но нынче летом. Каким-то образом в центр города забрели два лося. Они бегали по железнодорожным путям, пока один из них, испугавшись поезда, не упал с моста на проезжую часть. Лосенок разбился. Второго детеныша нашли и вернули в лес.
