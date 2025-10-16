16 октября 2025

Возле управления ФСБ в Кургане высадили молодые ели. Фото

Курганцы заметили новые ели (архивное фото)
Курганцы заметили новые ели (архивное фото)

Возле здания управления ФСБ в Кургане высадили молодые ели. Об этом сообщает читатель URA.RU.

Так выглядят новые ели у здания ФСБ
Так выглядят новые ели у здания ФСБ
Фото:

«Новые ели появились у здания ФСБ», — передает читатель. Ранее рядом с управлением выкорчевывали старые деревья.

