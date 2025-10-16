16 октября 2025

У челябинца нашли целый арсенал оружия и гранат. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ ликвидировала канал сбыта оружия
ФСБ ликвидировала канал сбыта оружия Фото:

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону выявили у местного жителя целый арсенал оружия и гранат. Предварительно, он планировал сбыть все это «добро», сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Изъят арсенал с оружием, боеприпасами и гранатами у жителя региона (ручные осколочные гранаты оборонительного действия, винтовка, револьвер, патроны различных калибров более 150 штук). В настоящее время УФСБ проводит комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств незаконного оборота средств поражения. Назначено проведение ряда исследований», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Сейчас торговец оружием рискует попасть под статью. Ему может грозить до 12 лет.

Челябинец хранил дома целый арсенал
Челябинец хранил дома целый арсенал
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске сотрудники УФСБ по региону выявили у местного жителя целый арсенал оружия и гранат. Предварительно, он планировал сбыть все это «добро», сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Изъят арсенал с оружием, боеприпасами и гранатами у жителя региона (ручные осколочные гранаты оборонительного действия, винтовка, револьвер, патроны различных калибров более 150 штук). В настоящее время УФСБ проводит комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств незаконного оборота средств поражения. Назначено проведение ряда исследований», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Сейчас торговец оружием рискует попасть под статью. Ему может грозить до 12 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...