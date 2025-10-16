В Челябинске сотрудники УФСБ по региону выявили у местного жителя целый арсенал оружия и гранат. Предварительно, он планировал сбыть все это «добро», сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Изъят арсенал с оружием, боеприпасами и гранатами у жителя региона (ручные осколочные гранаты оборонительного действия, винтовка, револьвер, патроны различных калибров более 150 штук). В настоящее время УФСБ проводит комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств незаконного оборота средств поражения. Назначено проведение ряда исследований», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Сейчас торговец оружием рискует попасть под статью. Ему может грозить до 12 лет.
