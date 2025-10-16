16 октября 2025

Загадочно пропавшего свердловчанина нашли мертвым. Фото

В Талице нашли труп пропавшего мужчины
Поиски вели волонтеры и силовики
Поиски вели волонтеры и силовики

В районе Талицы (Свердловская область) 17 октября обнаружили мертвым 51-летнего Валерия Баумгертнера, без вести пропавшего на прошлой неделе. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в социальных сетях.

Баумгертнер пропал 8 октября. Помимо волонтеров, его поисками занимались сотрудники полиции.

