Поиски вели волонтеры и силовики
В районе Талицы (Свердловская область) 17 октября обнаружили мертвым 51-летнего Валерия Баумгертнера, без вести пропавшего на прошлой неделе. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в социальных сетях.
Баумгертнер пропал 8 октября. Помимо волонтеров, его поисками занимались сотрудники полиции.
