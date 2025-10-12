Последний раз пропавшего видели 8 октября
В Талице (Свердловская область) с 8 октября не могут найти Баумгертнер Валерия Николаевича. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти человека! Может находиться в вашем городе. Может находиться в вашем районе», — завили волонтеры на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В чем последний раз видели Валерия неизвестно. Рост мужчины 185 сантиметров, он крупного телосложения и имеет светло-русые волосы.
Ориентировка на пропавшего
