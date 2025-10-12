12 октября 2025
11 октября 2025

В Свердловском городе бесследно пропал мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Последний раз пропавшего видели 8 октября
Последний раз пропавшего видели 8 октября Фото:

В Талице (Свердловская область) с 8 октября не могут найти Баумгертнер Валерия Николаевича. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! Может находиться в вашем городе. Может находиться в вашем районе», — завили волонтеры на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В чем последний раз видели Валерия неизвестно. Рост мужчины 185 сантиметров, он крупного телосложения и имеет светло-русые волосы.

Ориентировка на пропавшего
Ориентировка на пропавшего
Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
