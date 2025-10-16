Губернатор ХМАО представил концепцию развития Югры на совещании у Мантурова и Новака

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук представил концепцию развития нефтегазовой отрасли Югры на заседании Координационного совета по импортозамещению в Москве. Об этом сообщает официальный telegram-канал окружного правительства «Югра.Официально».
«Югра, являясь одним из крупнейших центров добычи, не стоит на месте. Наши компании активно формируют будущее отечественной нефтегазовой отрасли», — заявил Кухарук на совещании под руководством вице-премьеров Дениса Мантурова и Александра Новака.
На Российской энергетической неделе 16 югорских предприятий представили уникальные разработки, включая установку Югорского машиностроительного завода, не имеющую аналогов в мире. Часть этих технологий уже включена в федеральные программы импортозамещения.
