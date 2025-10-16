16 октября 2025

«Русская община» взяла под контроль ЖД-вокзал Екатеринбурга

Дружинники будут регулярно помогать силовикам
Дружинники «Русской общины» организуют регулярный патруль на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Совместное дежурство с силовиками будет на постоянной основе, рассказали представители организации.

«Дружиной совместно с сотрудниками полиции были проведены следующие мероприятия: выявление правонарушений, реагирование на обращения граждан, задержание лиц, находящихся в розыске, а также дебоширов и граждан в состоянии алкогольного опьянения», — поделились общественники результатами работы на станции «Екатеринбург-Пассажирский» в прошедшие выходные. Представители организации назвали это началом работы на объекте.

Отмечается, что опыт дружинников, полученный при работе на улице Вайнера, применяется и на вокзале. «Мы намерены и дальше вносить свой вклад в безопасность и порядок в нашем городе», — подчеркнули в «Русской общине».

