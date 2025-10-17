Владельцы BMW в России столкнулись с необычной проблемой

Shot: у машин BMW стали самоуничтожаться люки при движении на большой скорости
Отмечается, что владельцы модели BMW X3 сталкиваются с этой проблемой чаще всего
Отмечается, что владельцы модели BMW X3 сталкиваются с этой проблемой чаще всего

Владельцы автомобилей BMW в России начали массово жаловаться на взрывающиеся люки на крышах своих машин. Об этом сообщил telegram-канал «SHOT Проверка».

«Последним свежим случаем поделился владелец машинки 2020 года. По его словам, он ехал по автостраде со скоростью 128 км/ч. И неожиданно услышал громкий звук, похожий на небольшой взрыв. Когда парень поднял голову, он увидел разбитый люк», — сказано в сообщении Shot.

Солнцезащитный козырек защитил мужчину от осколков. По его словам, на крыше автомобиля не обнаружено следов удара. Сообщается, что подобная проблема наиболее часто затрагивает владельцев BMW X3. В то же время и другие российские автовладельцы отмечают схожие инциденты, указывая, что во время движения в салоне раздавался взрыв над головой. В качестве возможных причин подобных поломок называют некорректную тонировку или использование слишком тонкого стекла в конструкции люков.

Ранее в России уже фиксировались случаи серьезных технических неисправностей автомобилей, связанных с конструктивными особенностями или доработками. Так, в в начале октября тюнингованный «Москвич 3» автоблогера Эрика Давидыча полностью сгорел из-за внесенных изменений в конструкцию, что, по мнению специалистов, значительно увеличивает риски поломок и аварий.

