Алиханов предложил ввозить меньше иностранных спмолетов в Россию

Алиханов требует прекратить ввозить иностранные самолеты
Алиханов требует прекратить ввозить иностранные самолеты Фото:

России необходимо прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«РФ необходимо прекращать режим временного ввоза иностранных самолетов, иначе будет диспаритет для собственного авиастроения» — сказал Алиханов. По его словам, министерство рассчитывает на выделение в текущем году ресурсов ФНБ, а также от продажи «различных активов» с целью поддержки авиапрома.

В сентябре авиакомпания S7 отказалась рассматривать передачу простаивающих самолетов Airbus A320neo и A321neo иностранным перевозчикам, несмотря на интерес со стороны компаний из Египта и Филиппин. Соответствующее уведомление направлено в Министерство транспорта РФ.

