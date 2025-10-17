Алиханов предложил ввозить меньше иностранных спмолетов в Россию

России необходимо прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
«РФ необходимо прекращать режим временного ввоза иностранных самолетов, иначе будет диспаритет для собственного авиастроения» — сказал Алиханов. По его словам, министерство рассчитывает на выделение в текущем году ресурсов ФНБ, а также от продажи «различных активов» с целью поддержки авиапрома.
В сентябре авиакомпания S7 отказалась рассматривать передачу простаивающих самолетов Airbus A320neo и A321neo иностранным перевозчикам, несмотря на интерес со стороны компаний из Египта и Филиппин. Соответствующее уведомление направлено в Министерство транспорта РФ.
