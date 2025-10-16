Школьник из ХМАО нашел на улице почти миллион рублей

В Нижневартовске девятилетний ребенок нашел на улице около 750 тысяч рублей на лавочке. Школьник отнес пачку денег в полицию, подтвердили URA.RU в городском УМВД.
«Гуляя на улице с друзьями, [племянник] нашел деньги в сумме 746 000 рублей (на лавочке последнего подъезда Жукова 3-А)», — написал дядя мальчика в паблике «ЧП Нижневартовск» VK. Школьник не стал говорить об этом родителям и вместе с другом отнес деньги в отделение полиции.
В УМВД Нижневартовска агентству подтвердили факт. «Действительно, 16 октября дети принесли в первый отдел полиции сверток с деньгами, где было более 700 тысяч рублей. Хотим выразить огромную благодарность детям и родителям за то, что воспитали таких честных и достойных людей», — отметила пресс-служба полиции.
За находкой пока никто не обратился. Сам школьник передал человеку, который потерял деньги, сообщение через соцсети. «Дорогой друг, когда ты узнаешь, что твои деньги нашлись, ты будешь улыбаться, улыбка — это доброта, а добро спасет мир», — передал в публикации слова школьника родственник.
