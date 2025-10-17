В Челябинске сдерживают рост цен на шиномонтаж

Стоимость услуг на шиномонтаж в Челябинске в большинстве мастерских осталась неизменной с весны этого года. Переобуть машину этой осенью обойдется в 2-2,5 тысячи рублей в зависимости от размеров шин и самого автомобиля, а также от дополнительных услуг.
«В компании „Колеса даром“ расчет, как и прежде, идет за одно колесо. Сезонный шиномонтаж R14 обойдется в 540 рублей рублей за покрышку, 860 за легкогрузовой и 560 за внедорожник», — передает корреспондент URA.RU со ссылкой на официальный сайт компании. Мойка каждого колеса оплачивается отдельно и стоит 50 рублей.
Компания немного подняла стоимость шиномонтажа. Так, весной поменять колеса R14 с мойкой обходилось в 2000 рублей за легковой автомобиль, 3640 за легкогрузовой и 2400 за внедорожник.
В автосервисах «Цефей» и «Рулевой» цены удается удерживать на уровне весны текущего года, что вызывает положительную реакцию среди владельцев авто. Там переобуть автомобиль обойдется, как и раньше, в 2000 и 2080 рублей соответственно. В «Цефее» обработка герметиком, замены вентиля и новые пакеты, как и везде, оплачиваются отдельно, однако здесь мойка колеса входит в стоимость услуги, а в «Рулевом» отдельной строкой указана лишь стоимость герметика — по 60 рублей за колесо.
Автовладельцы отмечают, что в регионе достаточно предложений с доступной ценовой политикой, при этом крупные сети и небольшие мастерские конкурируют, что способствует удержанию цен на приемлемом уровне. Эксперты рекомендуют автолюбителям заранее планировать сезонную переобувку и обращаться в проверенные автосервисы, чтобы избежать мошенничества и переплат.
В Челябинской области из-за похолодания, мокрого снега и гололеда в начале октября начался ажиотаж в шиномонтажных мастерских. Ближайшие дни на шинках оказались полностью расписаны, найти свободный временной слот оказалось непросто.
