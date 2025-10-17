Верховный суд Нидерландов отклонил жалобу РФ по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу Российской Федерации по делу ЮКОСа. Об этом сообщается в официальном постановлении инстанции.
«Верховный суд отклоняет кассационную жалобу Российской Федерации и возлагает на нее обязанность оплатить судебные издержки в размере 16,4 тысяч евро», — сказано в тексте документа. Его содержание приводит ТАСС.
Арбитражный суд в Гааге принял в 2014 году решение о выплате компенсации бывшим акционерам ЮКОСа, признав, что компания была преднамеренно обанкрочена. В 2021 году Верховный суд Нидерландов аннулировал это постановление, однако направил дело на повторное рассмотрение в апелляционный суд Амстердама. Позднее апелляционный суд вновь поддержал требование о выплате компенсации. Российская сторона подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов. В 2024 году апелляционный суд Амстердама вновь подтвердил решение арбитража о взыскании с России свыше 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров ЮКОСа, отклонив аргументы о мошенничестве, представленные российской стороной, как поданные с нарушением сроков. В апреле 2025 года голландский генпрокурор рекомендовал Верховному суду отклонить кассационную жалобу России.
Компания «ЮКОС» занимала ведущие позиции на российском рынке нефти с 1993 по 2007 год. Официальное признание банкротства состоялось 1 августа 2007 года. Завершение конкурсного производства и всех связанных с ним процедур произошло 12 ноября 2007 года, что ознаменовало окончание процесса банкротства компании.
