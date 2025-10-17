Пропавшая на кладбище возле озера Аракуль в Челябинской области 76-летнюю бабушку найдена живой спустя четверо суток поисков. О том, кто и как круглосуточно искал пожилую женщину и как ей помогли конфеты, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«В дальнем поселке, зажатом между озером и лесами, где-то в хмари и слякоти буквально исчезает женщина. Сысоева Магуфья Кутмазановна, 1948 года рождения, приехала на кладбище на такси и попросила дождаться ее, но к машине так и не вернулась», — начали рассказ волонтеры.
Заявка прилетела вечером в воскресеное, 12 октября, когда в регионе уже пошел снег. Водитель такси оказался неравнодушным человеком и заявил о пропаже бабушки. как оказалось, домой она не вернулась. Этой же ночью волонтеры объявили общий сбор и развернули штаб под открытым небом. По их словам, ночной лес оказался по-настоящему жутким, такого страха поисковики не испытывали даже тогда, когда раньше натыкались на медведя. Но их не отпускало желание как можно скорее найти пожилую женщину, которая потерялась в условиях очень плохой погоды и на пересеченной местности, где почти нет связи и бродят дикие животные.
На следующие сутки стало понятно, что несмотря на обогрев палатки и горячее питание волонтеры возвращаются из леса продрогшие и глазурованные льдом. «Лисы», как называют участников поисковых групп «ЛизаАлерт» и «Легион-Спас», военные, местные жители, полиция, МЧС, беспилотники с тепловизорами прочесывали участок за участком — все безрезультатно. В лесных тропинках застревали внедорожники и квадроциклы, но ни отклика на голос, ни других следов пропавшей обнаружено не было.
Жители поселка предоставили поисковикам теплый дом, беспроводной интернет и горячее питание. Работа велась круглосуточно, но на третьи сутки даже у опытных волонтеров начали опускаться руки. На четвертые сутки поиска бабушка сама вышла навстречу спасателям.
«Добровольцы Евгений и Павел выехали в лес, чтобы осмотреть линейный ориентир — дорогу. И через некоторые время увидели, как им навстречу сама идет Магуфья Кутмазановна! Сейчас это кажется невероятным: в холодном октябрьском лесу, когда снег сменялся ледяным дождем, где негде укрыться от непогоды, потерявшаяся более трех суток назад пенсионерка сама шла навстречу спасителям», — рассказали поисковики.
Бабушка рассказала, что выжила на оптимизме и.... конфетах. Но сначала ее транспортировали в поселок, где осмотрели врачи, а потом отпустили домой.
«В первую ночь я не спала, я все время шла и шла, в следующие дни спала на снегу, на траве, понемногу, чтобы не замерзнуть. Когда чувствовала, что спина мерзнет, танцевала и так отлично согревалась! С собой у меня были конфеты, которые я несла на кладбище, и хоть я не очень люблю сладкое, они меня очень выручили», — пояснила пенсионерка.
Женщина рассказала, что боялась волков, но они ее не тронули. Когда она уставала, то садилась на пенек и пела песни.
«Я видела свежие следы от машин в лесу и понимала, что меня ищут. Это меня бодрило, и я все шла и шла, стараясь не останавливаться, по лесным дорожкам, навстречу моим спасителям», — добавила она.
Родные поблагодарили всех причастных к спасению бабули и поздравили спасотряд «ЛизаАлерт» с Днем рождения, а они в свою очередь поздравили спасенную бабушку со вторым Днем рождения.
Пенсионерка потерялась в лесу 12 октября. Через четыре дня она была найдена живой. В поисках пожилой женщины участвовали сотни волонтеров.
