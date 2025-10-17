В ЕС заявили, что санкции не являются препятствием для посещения Путиным Венгрии

Европейские санкции не включают запрета президенту и главе МИД РФ посещать Евросоюз
Европейские санкции не включают запрета президенту и главе МИД РФ посещать Евросоюз
новость из сюжета
Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште

Санкции ЕС не включают запрет российскому правительству на посещение стран-участниц. Препятствий для поездки президента Владимира Путина в Венгрию нет. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

«Санкции ЕС включают решение о заморозке активов президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, однако они не включают запрета на их поездки на территорию ЕС», — цитирует ТАСС Хиппер. Однако другой член Еврокомиссии — Олоф Джилл — заявил, что разрешение на пересечение самолетом Путина стран Евросоюза должны принимать правители этих государств.

Путин и Трамп провели 16 октября телефонный разговор. Лидеры договорились о новой встрече, которая должна пройти в Будапеште.

