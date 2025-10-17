В ЕС заявили, что санкции не являются препятствием для посещения Путиным Венгрии

Санкции ЕС не включают запрет российскому правительству на посещение стран-участниц. Препятствий для поездки президента Владимира Путина в Венгрию нет. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.
«Санкции ЕС включают решение о заморозке активов президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, однако они не включают запрета на их поездки на территорию ЕС», — цитирует ТАСС Хиппер. Однако другой член Еврокомиссии — Олоф Джилл — заявил, что разрешение на пересечение самолетом Путина стран Евросоюза должны принимать правители этих государств.
Путин и Трамп провели 16 октября телефонный разговор. Лидеры договорились о новой встрече, которая должна пройти в Будапеште.
