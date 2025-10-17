Почти пять тысяч пап из Челябинской области сидят в декрете

Почти пять тысяч пап из Челябинской области находятся в отпуске по уходу за ребенком — декрете. Они получают все причитающиеся пособия и другие меры соцподдержки, уточнили в пресс-службе регионального отделения Соцфонда.
«В Челябинской области 4701 мужчина получает пособие по уходу за ребенком. Отделение СФР по Челябинской области ежемесячно выплачивает родителю пособие в размере 40% среднего заработка за два предшествующих календарных года», — уточнили в пресс-службе ведомства. деньги переводят отцу до достижения ребенком полутора лет.
В 2025 году отцы имеют право на получение единовременного пособия при рождении ребенка, размер которого с учетом районного коэффициента 1,15 составляет 30 982,97 рубля. Согласно данным, за текущий год такую выплату оформили 3026 мужчин. Отметим, что данная мера поддержки предоставляется только одному из родителей.
Трудоустроенные отцы могут открыть листок нетрудоспособности при заболевании ребенка. Правила начисления больничных одинаковы для обоих родителей: при уходе за детьми до семи лет суммарная продолжительность оплачиваемого больничного не превышает 60 дней в год, для детей в возрасте от 7 до 15 лет — не более 45 дней. В случае, если ребенок имеет инвалидность, срок может быть увеличен до 120 дней ежегодно независимо от возраста. В 2025 году пособие по временной нетрудоспособности для ухода за детьми получили 13 530 отцов.
В отдельных случаях материнский (семейный) капитал может быть оформлен на имя отца. Такая возможность предусмотрена, если мужчина является единственным усыновителем либо если право на сертификат перешло к нему от супруги. В Челябинской области в 2025 году сертификаты на семейный капитал были выданы 53 мужчинам. Кроме того, отцы имеют право на оформление единого пособия на детей до 17 лет.
Наличие детей способно повлиять на размер пенсии мужчины, если он является пенсионером. Повышенная пенсия предусмотрена для родителей, на иждивении которых находятся дети с инвалидностью, несовершеннолетние либо студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Размер страховой пенсии увеличивается на определенную сумму за каждого иждивенца; надбавка за одного ребенка составляет треть фиксированной выплаты. В 2025 году фиксированная выплата установлена в размере 8 907,7 рубля, а доплата за одного иждивенца составляет 2 969,23 рубля. При этом в расчет принимаются не более трех иждивенцев.
Если в семье воспитывается ребенок с инвалидностью или инвалид детства I группы, неработающий отец, а также усыновитель или опекун, может претендовать на компенсационную выплату по уходу. В Челябинской области сумма ежемесячной выплаты с учетом районного коэффициента составляет 12 592,50 рубля.
Отец ребенка с инвалидностью имеет возможность выйти на пенсию по возрасту в 55 лет при условии, что ребенок достиг восьмилетнего возраста, а страховой стаж мужчины составляет не менее 20 лет. Досрочное пенсионное обеспечение также доступно опекунам детей с инвалидностью: пенсионный возраст уменьшается на один год за каждые полтора года опеки, но не более чем на пять лет. При этом не имеет значения, когда ребенок был признан инвалидом и как долго им оставался. По данным отделения СФР по Челябинской области, в настоящий момент пенсию по данному основанию получают 3 250 отцов.
