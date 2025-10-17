«Незаменимый соратник Путина»: Кадыров поздравил Пескова с днем рождения

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с днем рождения. Свое сообщение глава Чечни опубликовал в социальных сетях.
«С удовольствием поздравляю с днем рождения выдающегося государственного деятеля, заместителя Руководителя Администрации Президента РФ — пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова!» — заявил Кадыров. Свое сообщение он опубликовал в telegram-канале. Также он назвал Пескова «близким соратником» президента РФ Владимира Путина, а также отметил, что он является незаменимым в команде главы государства. Помимо этого, Кадыров пожелал ему крепкого здоровья, процветания и благополучия.
Ранее Рамзан Кадыров поздравлял с днем рождения президента России Владимира Путина, особо подчеркивая его роль в развитии страны и поддержке Чеченской Республики. Тогда глава Чечни отметил вклад Путина в укрепление экономики, повышение уровня жизни россиян и восстановление мира в регионе. Поздравления президенту поступили также от лидеров других государств и религиозных деятелей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.