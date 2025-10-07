«Олицетворение России»: Кадыров обратился к Путину в его день рождения

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился с поздравлением к президенту России Владимиру Путину в связи с его днем рождения. В своем обращении Кадыров назвал этот день «особым для всей страны». Он охарактеризовал Путина как человека, прочно связавшего свою жизнь с РФ.
«Сегодня особый день для всей страны — день рождения нашего национального лидера, верховного главнокомандующего, президента России Владимира Владимировича Путина. Это человек, который прочно связал свою жизнь с нашей великой державой и стал неотъемлемой частью её современной истории», — написал глава Чечни в своем telegram-канале.
По словам Кадырова, имя Владимира Путина стало «символом силы, чести и непоколебимой воли», а также олицетворением «великой, независимой и уверенной в своем будущем» России. Политик отметил, что именно Путин «сумел вернуть стране уверенность и достоинство, восстановить уважение к российскому слову и флагу».
Глава Республики подчеркнул, что президент России является лидером, для которого «служение Родине не просто долг, а первостепенная миссия». Кадыров также заявил, что благодаря труду президента страна развивается, укрепляется ее экономика, растет военный потенциал и повышается уровень жизни россиян.
Особую благодарность от имени Чеченской Республики Кадыров выразил за поддержку, которую Путин оказал его отцу, Ахмату-Хаджи Кадырову, «в деле восстановления мира и порядка» в тяжелые времена. В завершение своего обращения Рамзан Кадыров пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, благополучия, счастья, долгих лет жизни и успехов в работе.
Президента России Владимира Путина с днем рождения уже поздравили лидеры ряда стран и религиозные деятели. Среди них — глава КНДР Ким Чен Ын, который отметил роль РФ в становлении нового мирового порядка, президент Беларуси Александр Лукашенко, а также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пожелавший главе государства сил, помощи Божией и успехов на благо страны.
