Рэпер Macan ужесточил райдер на фоне проблем с военкоматом

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) существенно ужесточил условия своего концертного райдера в преддверии призыва на военную службу. Теперь организаторы его выступлений должны выплачивать страховой депозит в размере 500 тысяч рублей, который вернется только при безупречном исполнении всех требований артиста.
В райдере появились крупные штрафы: за попытку сфотографироваться с исполнителем, получить автограф или даже просто поговорить с ним. В этом случае организаторам грозит до миллиона рублей штрафа. Об этом сообщает Mash.
"Macan добавил в райдер страховой депозит в 500 тысяч рублей — вернут его лишь при идеальной организации выступления. Обновил и список авто: BMW 7-й серии или Mercedes S-класса с молчаливым водителем. <...> Нарушение хотя бы одного пункта — штраф 100 тысяч или отмена концерта без возврата половины гонорара. Съемка выступления, фото, автографы и разговоры с артистом — минус миллион рублей", — передают авторы канала.
Macan также увеличил количество охраны: теперь возле гримерки должны дежурить двое сотрудников, а у сцены — шестеро. В гримерке артиста должны находиться 15-летний виски Macallan, два кальяна крепостью 3–4%, белое вино, энергетики, соки, удон, пицца, мясная и сырная нарезка, протеиновые батончики, снюс, стики, сигареты, а также комплект одежды, спрей для носа и зарядные устройства для всех гаджетов.
Ранее стало известно, что рэперу Macan грозит уголовная ответственность за уклонение от армии — артист проигнорировал шесть повесток и должен явиться в военкомат до 20 октября. В случае неявки ему могут грозить не только уголовное дело, но и такие меры, как запрет на выезд из РФ, блокировка счетов и лишение водительских прав. Несмотря на это, музыкант продолжает активно выступать.
