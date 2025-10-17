Baza: силовиками задержан зампред правительства Ивановской области Арсеньев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовиками задержан зампред правительства Ивановской области Антон Арсеньев
Силовиками задержан зампред правительства Ивановской области Антон Арсеньев Фото:

Заместитель председателя правительства Ивановской области и начальник департамента здравоохранения региона Антон Арсеньев задержан сотрудниками силовых структур. Об этом сообщает Baza со ссылкой на собственные источники. Также об аресте сообщали и местные СМИ. По предварительным данным, чиновника подозревают во взяточничестве.

«Задержан зампред правительства Ивановской области Антон Арсеньев. <...> Cиловики пришли за ним сегодня утром. <...> По предварительным данным, причина визита силовиков — подозрения во взяточничестве», — передают авторы канала, ссылаясь на свои источники.

Информацию о задержании подтвердили также в ряде местных СМИ, в частности, портал «1000 инф.». По их сведениям, ФСБ провела оперативные мероприятия в здании департамента здравоохранения Ивановской области.

Антон Арсеньев руководит департаментом здравоохранения Ивановской области с апреля 2024 года, передает MK.RU. До назначения на эту должность он работал заведующим отделением городской клинической больницы №3, а также занимал пост заместителя главного врача по медицинской части клиники «РЖД-Медицина». Он также является зампредом правительства Ивановской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель председателя правительства Ивановской области и начальник департамента здравоохранения региона Антон Арсеньев задержан сотрудниками силовых структур. Об этом сообщает Baza со ссылкой на собственные источники. Также об аресте сообщали и местные СМИ. По предварительным данным, чиновника подозревают во взяточничестве. «Задержан зампред правительства Ивановской области Антон Арсеньев. <...> Cиловики пришли за ним сегодня утром. <...> По предварительным данным, причина визита силовиков — подозрения во взяточничестве», — передают авторы канала, ссылаясь на свои источники. Информацию о задержании подтвердили также в ряде местных СМИ, в частности, портал «1000 инф.». По их сведениям, ФСБ провела оперативные мероприятия в здании департамента здравоохранения Ивановской области. Антон Арсеньев руководит департаментом здравоохранения Ивановской области с апреля 2024 года, передает MK.RU. До назначения на эту должность он работал заведующим отделением городской клинической больницы №3, а также занимал пост заместителя главного врача по медицинской части клиники «РЖД-Медицина». Он также является зампредом правительства Ивановской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...