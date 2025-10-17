Baza: силовиками задержан зампред правительства Ивановской области Арсеньев

Заместитель председателя правительства Ивановской области и начальник департамента здравоохранения региона Антон Арсеньев задержан сотрудниками силовых структур. Об этом сообщает Baza со ссылкой на собственные источники. Также об аресте сообщали и местные СМИ. По предварительным данным, чиновника подозревают во взяточничестве.
«Задержан зампред правительства Ивановской области Антон Арсеньев. <...> Cиловики пришли за ним сегодня утром. <...> По предварительным данным, причина визита силовиков — подозрения во взяточничестве», — передают авторы канала, ссылаясь на свои источники.
Информацию о задержании подтвердили также в ряде местных СМИ, в частности, портал «1000 инф.». По их сведениям, ФСБ провела оперативные мероприятия в здании департамента здравоохранения Ивановской области.
Антон Арсеньев руководит департаментом здравоохранения Ивановской области с апреля 2024 года, передает MK.RU. До назначения на эту должность он работал заведующим отделением городской клинической больницы №3, а также занимал пост заместителя главного врача по медицинской части клиники «РЖД-Медицина». Он также является зампредом правительства Ивановской области.
