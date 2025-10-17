Минцифры получило тысячу жалоб на невозможность выбрать интернет-провайдера в доме

В России более тысячи обращений составили жители многоквартирных домов из-за невозможности выбрать интернет-провайдера. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.
«На проблемы с подключением интернета в многоквартирном доме при помощи обновленной формы, которая заработала 2 октября, уже пожаловалось более 1 тысячи раз», — говорится в сообщении. Отмечается, что, несмотря на закон о беспрепятственном доступе операторов связи в многоквартирные дома, «проблемы остаются». Из-за этого министерство планирует перенаправить жалобы на управляющие компании в прокуратуру.
В 2024 депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что россияне будут сами определять провайдеров в многоквартирные дома. Тогда он сообщил, что действующие операторы в течение года обязаны будут или демонтировать свое оборудование, находящееся в домах, или же привести его в соответствие с новыми нормами.
