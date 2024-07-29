Россияне смогут самостоятельно выбирать провайдеров в многоквартирные дома

Россияне будут сами определять провайдеров в многоквартирные дома. Действующие операторы в течение года обязаны будут или демонтировать свое оборудование, находящееся в домах, или же привести его в соответствие с новыми нормами. О разработке законопроекта рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн во время брифинга ЕР, посвященного итогам работы фракции за время весенней сессии парламента.
«Собственники жилья смогут самостоятельно определить провайдера и заключить с ним договор. Раньше это решала управляющая компания. Теперь, наконец, найден баланс, и у человека появляется право выбора», — сообщил законодатель.
По словам Хинштейна, до 6 августа правительство утвердит правила взаимодействия между операторами связи и органами управления МКД. В течение года все операторы обязаны будут или демонтировать свое оборудование.
Помимо этого, депутат анонсировал, что в ближайшее время автомобильные дороги в РФ покроют качественной мобильной связью и интернетом. «Впервые определяется с правовой точки зрения, каким образом оборудование связи может прокладываться в дороге и каким образом будет идти взаимодействие между отраслями», — комментирует парламентарий.
Хинштейн также заявил, что на данный момент разрабатываются еще два важных законопроекта. Один — о противодействии треш-стримам, а другой — о регулировании оборота сим-карт, что позволит снизить киберпреступность.
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