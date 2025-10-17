Черное — под запретом: что нельзя носить и делать в праздник Харитины 18 октября

18 октября - день, богатый на праздники Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Суббота, 18 октября 2025 года, обещает быть насыщенной на события: мир отмечает День галстука и День конфет, врачи привлекают внимание к проблемам менопаузы, а в России вспоминают евангелиста Луку и Харитины. Какие традиции, запреты и приметы связаны с 18 октября, чьи именины отмечают и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале URA.RU.

Международные праздники 18 октября 2025

Всемирный день галстука

Этот неофициальный, но популярный праздник отмечают 18 октября любители классического стиля. История галстука начинается с XVII века, когда хорватские наемники познакомили Европу с шейными платками. Сегодня этот аксессуар стал символом делового стиля и элегантности. В праздник проходят тематические выставки, мастер-классы по завязыванию и флешмобы в соцсетях, где люди делятся фотографиями своих самых стильных галстуков.

Всемирный день конфет

Сладкий праздник объединяет всех любителей кондитерских изделий 18 октября. В этот день чествуют не только тех, кто любит полакомиться конфетами, но и производителей этого десерта. Вот несколько интересных фактов о конфетах:

Самая большая конфета — это медвежонок Хаги-Бой весом более 600 кг и ростом около 1,7 метра, созданный из желе с добавлением фруктов.

В XVI веке конфеты считались лекарством и продавались в аптеках. Их делали из фруктов, залитых сахаром, так как самого сахара тогда еще не было.

Родиной конфет считается Древний Египет. Там их делали из фиников и меда, а в других странах добавляли орехи, инжир, кунжут и мак.

Первыми в кондитерском искусстве были древние египтяне - это они первыми придумали смешивать финики, орехи и мед Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Всемирный день менопаузы

Ежегодно 18 октября отмечается Всемирный день менопаузы, учрежденный Международным обществом менопаузы. Это не просто медицинская дата, а повод открыто говорить о естественном этапе жизни каждой женщины. По некоторым данным, около 85% женщин испытывают симптомы климакса, но лишь 25% обращаются за помощью. Современная медицина предлагает эффективные решения — от заместительной гормональной терапии до нефармакологических методов. Сегодня акцент делается на качестве жизни: правильном питании, физической активности и психологической поддержке.

Всемирный день пения

Каждый год 18 октября мир отмечает День пения — праздник, объединяющий людей через искусство вокала. Научно доказано: пение укрепляет иммунную систему, снижает стресс и увеличивает продолжительность жизни. А еще хоровое пение синхронизирует сердечные ритмы участников. В Норвегии, например, существует традиция «спонтанных хоров», где незнакомцы собираются для совместного исполнения песен. Сегодня праздник отмечают вокальными флешмобами, мастер-классами и открытыми уроками.

Пение укрепляет диафрагму и межрёберные мышцы, что положительно влияет на легкие и сердце Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Всемирный день гитары

18 октября гитаристы всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Гитара остается самым популярным инструментом в мире — на 7 человек приходится 1 гитарист. Интересно, что самая дорогая гитара — Fender Stratocaster 1968 года — была продана за 2,7 млн долларов. Современные технологии изменили инструмент: появились цифровые гитары с беспроводной связью и гибридные модели. А в Японии создали гитару-робота, обучающую игре за 45 дней.

Международный день ремонта

Международный день ремонта 18 октября 2025 года становится особенно значимым на фоне новых экологических инициатив. Согласно последнему отчету ООН, человечество ежегодно производит более 50 миллионов тонн электронных отходов, при этом от 60% до 80% исправной техники выбрасывается из-за незначительных поломок. В ответ на это Европейский союз ужесточил законодательство о «праве на ремонт», обязав производителей обеспечивать доступ к запчастям и ремонтной документации в течение 10 лет.

Всемирный день женского счастья

Праздник учрежден ООН. Он подчеркивает: благополучие женщин — это не абстракция, а измеримая категория. Исследования показывают, что счастливые женщины больше зарабатывают и реже болеют. В Скандинавских странах уже действуют государственные программы поддержки женского благополучия.

Счастье женщин зависит от множества факторов Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Православный праздник 18 октября

День памяти евангелиста Луки

18 октября верующие вспоминают одного из четырех евангелистов — Луку. Если говорить современным языком, он был не просто писателем, а настоящим летописцем жизни Христа. По профессии, Лука был врачом из сирийского города Антиохия, по призванию — спутником и верным учеником апостола Павла. По образу жизни — это был человек, добровольно отказавшийся от богатства. Он жил очень скромно, и его содержали христианские общины.

Интересные факты о нем:

Лука стал первым, кто написал биографию Иисуса. Его Евангелие — это не просто проповедь, а последовательное жизнеописание.

Чтобы подчеркнуть божественную природу Христа, Лука использовал прием, понятный его современникам — в античной традиции великие люди часто происходили от богов.

Прожил долгую жизнь — 84 года, и умер в Греции, куда его пригласили местные общины рассказать о Христе.

В христианском искусстве у каждого евангелиста есть свой символ из видения Иоанна Богослова. Луку изображают с тельцом (быком) — символом жертвенности, так как его Евангелие особо подчеркивает тему жертвы Христа. Память евангелиста Луки чтят не только в православной и католической церквях, но и во многих протестантских общинах.

Лука считался первым иконописцем, так как, согласно преданию, написал первую икону Богородицы, и является святым-покровителем врачей и живописцев Фото: Размик Закарян © URA.RU

Народный праздник 18 октября

Харитины

18 октября (5 октября по старому стилю) на Руси отмечали особый день — Харитины, или первые холстины. Этот праздник был связан с именем святой мученицы Харитины, жившей в IV веке. История этой святой поражает своей трагичностью: она осиротела в детстве, и ее воспитал христианин Клавдий, после чего она всей душой обратилась к вере. Даже под пытками язычников она не отреклась от Христа, оставшись верной своим убеждениям до последнего вздоха.

К этому времени в деревнях полностью завершали полевые работы, и начиналась пора домашних ремесел. Женщины садились за ткацкие станки, приговаривая: «Харитина ткала и пряла — весь дом одевала». Девушки собирались на вечерки, где под песни занимались рукоделием — пряли, вышивали, вязали. Ткачество считалось искусством, о котором складывали загадки: «Пришел паук на деревянных ногах, всю избу загородил» — так образно описывали ткацкий стан.

Мужчины в это время начинали валять валенки — незаменимую зимнюю обувь. В народе даже сложилась поговорка: «Отстал от ночи день — запнулся валенком за пень», отмечая, как быстро темнело осенью.

Наблюдали в этот день и за приметами: если вороны кружили в небе, а облака шли против ветра — ждали снега, а безветренная погода предвещала похолодание. Так жизнь русской деревни перетекала от осенних полевых работ к зимним домашним промыслам.

Харитина Литовская — святая Русской православной церкви Фото: Димитрий Ростовский / wikipedia.org / Общественное достояние

Что нельзя делать на Харитины

Нельзя носить темную одежду — считалось, что это привлекает одиночество и тоску

Запрещено надевать новую одежду — по поверьям, это могло пробудить зависть недобрых людей

Нельзя лениться и долго спать — «кто на Харитину спит до полудня, тот удачу проспит»

Запрещено завидовать и хвастаться — это могло оттолкнуть удачу и благополучие

Нельзя обижать рукодельниц — любая ссора с женщинами за ткацким станком сулила неприятности

Что можно и нужно делать на Харитины

Начинать ткать холсты — первая работа на станке в этот день обещала успех во всех зимних начинаниях

Проводить вечерки — девушкам полагалось собираться для совместного рукоделия с песнями и разговорами

Валять валенки — мужчины начинали подготовку зимней обуви, что сулило устойчивость в делах

Заниматься любым рукоделием — шитье, вышивка, вязание — все будет спориться в руках

Наблюдать за приметами — поведение птиц и движение облаков помогало предсказать погоду на зиму

Надевать красный цвет — хотя бы один яркий элемент гардероба привлекал удачу в личных делах.

Приметы 18 октября

18 октября наши предки определяли погоду на ближайшие дни и всю зиму по простым, но точным наблюдениям:

Птицы высоко кружат — к первому снегу в ближайшие дни

Облака против ветра — верный признак снегопада

Полный штиль — ждите серьезного похолодания

Треск деревьев в лесу — к ясной и устойчивой погоде

Листья на дубах и березах — примета долгой холодной зимы

Подробнее о всех народных приметах и их значении мы рассказывали в этом материале.

По погоде на Харитины пытались предсказать, какой будет предстоящая зима Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Кто родился 18 октября

18 октября — день рождения многих выдающихся личностей, оставивших след в истории, культуре и науке. Среди них как советские и российские деятели, так и международные знаменитости.

Музыка и искусство

Владимир Захаров (1901-1956) — выдающийся советский композитор и музыкальный деятель, удостоенный звания Народного артиста СССР.

Чак Берри (1926-2017) — легендарный американский рок-музыкант, гитарист и автор песен, оказавший огромное влияние на развитие рок-н-ролла.

Космос и авиация

Николай Каманин (1908-1982) — советский летчик, военачальник, один из первых Героев Советского Союза и генерал-полковник авиации, сыгравший ключевую роль в подготовке первых космонавтов.

Литература и публицистика

Кир Булычев (1934-2003) — популярный советский писатель-фантаст, под этим псевдонимом творил Игорь Всеволодович Можейко, подаривший миру Алису Селезневу.

Александр Яковлев (1923-2005) — советский и российский публицист, дипломат и общественный деятель, известный как один из идеологов перестройки.

Наука и общественная деятельность

Георгий Воронов (1935-2023) — советский и российский эколог, биогеограф и профессор, активно участвовавший в организации научных экспедиций в Сибирь и на Дальний Восток.

Журналистика и медиа

Сергей Доренко (1959-2019) — известный российский журналист, теле- и радиоведущий, запомнившийся своей принципиальной позицией и яркими программами.

Кино и актерское мастерство

Жан-Клод Ван Дамм (р. 1960) — знаменитый американский актер, режиссер и мастер боевых искусств бельгийского происхождения, звезда голливудских боевиков.

Сергей Безруков (р. 1973) — один из самых известных российских актеров театра и кино, режиссер и продюсер, Народный артист России.

Именины 18 октября 2025

Вот, кто отмечает именины в этот день: