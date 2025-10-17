Польша отказалась выдавать украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Суд в Польше отказал отдавать Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве «Северных потоков». Об этом сообщили иноСМИ.
«Суд отказался выдать Германии подозреваемого в подрыве „Северного потока“ Владимира Ж. и отменил его временное заключение под стражу», — пишет агентство РАР. Такое решение вынес Окружной суд Варшавы.
В польском сейме вспыхнул скандал из-за гражданина Украины Владимира Журавлева, которого Германия подозревает в причастности к подрыву газопровода «Северный поток». Обсуждение бюджета Конституционного и Верховного судов было прервано после того, как депутат от партии «Право и справедливость» (PiS) Павел Яблоньский потребовал остановить заседание комиссии по вопросам юстиции.
