Против священника из Верхотурья (Свердловская область) Евгения Пинчука возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Суд отправил его под стражу, сообщил источник URA.RU в силовой среде.
«По версии следствия, Пинчук в одном из telegram-каналов оправдал деятельность националистической организации, признанной террористической, деятельность которой запрещена в РФ. Священнослужитель выразил уважение основателю террористической организации», — рассказал собеседник агентства.
Правоохранители провели обыски дома у Пинчука. 17 октября суд в Верхотурье отправил его под стражу на два месяца. В свердловских силовых структурах тему не комментируют.
В 2023 году Пинчук уже попадал на радары силовиков. Тогда его оштрафовали за дискредитацию российской армии.
