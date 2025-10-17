Евросоюз намерен потратить рекордные 6,8 триллиона евро на повышение обороноспособности к 2035 году. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.
«Сейчас и до 2035 года страны ЕС в совокупности инвестируют 6,8 триллиона евро, из которых половина, около 3,4 триллиона евро, будет направлена на реальную оборону, то есть на прямые военные расходы», — отметил он в интервью испанской газете El Mundo.
По словам Кубилюса, новый проект ЕС предполагает беспрецедентный скачок инвестиций в оборонную сферу. Он уточнил, что из намеченных 6,8 триллиона евро половина — около 3,4 триллиона — будет направлена непосредственно на военные нужды, остальные средства распределят между сопутствующими задачами, включая научные разработки и поддержку промышленности. Кубилюс подчеркнул, что финансирование пойдет за счет роста оборонных бюджетов стран Евросоюза.
Кубилюс обратил внимание, что одной из главных угроз на сегодняшний день Евросоюз считает развитие морских беспилотников, способных действовать вне привычных маршрутов и уходить от стандартных систем наблюдения. По его словам, современные национальные средства контроля плохо обнаруживают малогабаритные цели на низких высотах, а у многих стран ЕС отсутствует необходимая инфраструктура для их выявления и отслеживания. В этой связи одним из ключевых направлений нового оборонного пакета станет создание европейской инициативы по противодействию БПЛА — так называемой «стены дронов».
Ранее Еврокомиссия уже предлагала увеличить военный бюджет ЕС в пять раз — до 131 млрд евро в новом семилетнем плане на 2028–2034 годы, а суммарные расходы всех стран блока на оборону за этот период могли достичь 4,2 трлн евро. Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» отмечал, что Россия даст убедительный ответ на милитаризацию Европы. Он подчеркнул, что это будет именно ответ, поскольку Москва никогда не инициировала военного противостояния.
